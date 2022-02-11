حقول إرشادية ومتابعة الزراعات للتأكد من خلو القمح من الأمراض بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارات بمراكز ومدن المحافظة، بإشراف الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، عدداً من الحقول الإرشادية بحضور المزارعين عن محاصيل القمح والبنجر والخيار بحضور لجان علمية من البحوث ورئيس قسم المكافحة والإرشاد.

قال الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه جرى فحص زراعات القمح بزمام جمعية بلطيم، وعقد يوم حقل ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية كفر الطايفة ، وعقد حقل إرشادي لمحصول القمح المنزرع علي مصاطب بزمام مركز دسوق بحضور باحثي القمح والحشائش وأمراض النبات بمركز البحوث الزراعية وأخصائي المحصول بالمديرية وإدارة دسوق الزراعية.

وأضاف غربية، تابع استكمال عمل حملة الحزام الامن للقمح بعدد من الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة على الحالة العامة لمحصولي القمح والبنجر، وفحص الزراعات للتأكد من عدم وجود أى أمراض وخاصة الأصداء، وتوجيه المزارعين لعملية المكافحة السليمة فى الوقت والميعاد المناسب للمحافظة على إنتاجية المحصول.