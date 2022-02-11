اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حقول إرشادية ومتابعة الزراعات للتأكد من خلو القمح من الأمراض بكفر الشيخ

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:03 م
حقول إرشادية ومتابعة الزراعات للتأكد من خلو القمح من الأمراض بكفر الشيخ عقد حقول ارشادية بالزراعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارات بمراكز ومدن المحافظة، بإشراف الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، عدداً من الحقول الإرشادية بحضور المزارعين عن محاصيل القمح والبنجر والخيار بحضور لجان علمية من البحوث ورئيس قسم المكافحة والإرشاد.

قال الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه جرى فحص زراعات القمح بزمام جمعية بلطيم، وعقد يوم حقل ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية كفر الطايفة ، وعقد حقل إرشادي لمحصول القمح المنزرع علي مصاطب بزمام مركز دسوق بحضور باحثي القمح والحشائش وأمراض النبات بمركز البحوث الزراعية وأخصائي المحصول بالمديرية وإدارة دسوق الزراعية.

وأضاف غربية، تابع استكمال عمل حملة الحزام الامن للقمح بعدد من الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى متابعة على الحالة العامة لمحصولي القمح والبنجر، وفحص الزراعات للتأكد من عدم وجود أى أمراض وخاصة الأصداء، وتوجيه المزارعين لعملية المكافحة السليمة فى الوقت والميعاد المناسب للمحافظة على إنتاجية المحصول.
 
جانب من الزراعات والزيارات
جانب من الزراعات والزيارات

جانب من الزيارات المتعددة
جانب من الزيارات المتعددة

جانب من عقد الحقول الارشادية
جانب من عقد الحقول الارشادية

جانب من عقد الزراعات
جانب من عقد الزراعات

عقد حقول ارشادية بالزراعات
عقد حقول ارشادية بالزراعات

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ

إنتاجية القمح

مركز البحوث الزراعية

مكافحة الأمراض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة كفر الشيخ" تنظم مدرسة حقلية خاصة بالاستزراع السمكى وتربية الأسماك

الخميس، 27 يناير 2022 09:49 م

"رعاية المحاصيل الشتوية والمشروعات الصغيرة" ندوة لزراعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 01:25 م

زراعة كفر الشيخ تبدأ التجهيز لصرف الأسمدة للموسم الشتوى

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:13 ص

زراعة كفر الشيخ تعقد اجتماعا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.. صور

الخميس، 21 أكتوبر 2021 11:28 ص

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة بعنوان "كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية".. صور

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:58 م

زراعة كفر الشيخ تدشن دورات على استخدام التابلت فى منظومة الحيازة الإلكترونية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 03:30 م

زراعة كفر الشيخ تطلق الدورة التدريبية لأخصائى الإرشاد الزراعى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 01:13 م

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها.. صور

السبت، 21 أغسطس 2021 04:40 م

زراعة كفر الشيخ: حملات لترشيد استهلاك المياه ومدرسة حقلية إرشادية عن الأرز

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 07:26 م

زراعة كفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

الخميس، 29 يوليه 2021 02:27 م

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوات إرشادية لرفع إنتاجية القطن والأرز

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:03 م

زراعة كفر الشيخ: بدء حملة نقاوة الغريبة بقطن الإكثار بـ3 مراكز لإنتاج التقاوى

الجمعة، 18 يونيو 2021 12:00 م

زراعة كفر الشيخ تسلم 32 ألف كارت فلاح وجارى تسليم 100 أخرى

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:00 ص

زراعة كفر الشيخ توزع 28 ألف كارت فلاح وتعتزم تسليم 100 ألف كارت أخرى

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة