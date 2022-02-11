"جامعة الطفل ببنها" تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

نظمت جامعة الطفل ببنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة.

وقال الدكتور إبراهيم السيد منسق جامعة الطفل ببنها، إن الندوة شارك فيها الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وبإشراف كل من، الدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار "السيد"، إلى أن جامعة الطفل هى مبادرة أطفال وعلماء لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن جامعة بنها تولى اهتماما كبيرا بالطلاب المبدعين والمخترعين وتعمل على توفير بيئة علمية مناسبة للأطفال الملتحقين بجامعة الطفل وتنمية مهاراتهم المختلفة.

جانب من الندوة