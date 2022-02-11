تقرير إيطالى: أكثر من 5.7 مليون أجنبى فى البلاد وانخفاض عددهم بنسبة 2.8٪

فاطمة شوقى

أظهر تقرير إحصائي أجري في إيطاليا، أنه اعتبارا من الأول من يناير 2021، كان عدد الأجانب الموجودين في البلاد قد بلغ 5.756 مليون نسمة، أي أن أعدادهم أقل بفارق 167 ألف نسمة مقارنة بالتاريخ نفسه عام 2020، أي بانخفاض بنسبة 2.8٪، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ورد ذلك في بعض المعطيات الرئيسية للتقرير السابع والعشرين عن الهجرة عام 2021، الذي أعدته مؤسسة المبادرات والدراسات حول التعددية العرقية (ISMU)، وتم تقديمه اليوم في مقر غرفة تجارة ميلانو، مونتزا، بريانتزا ولودي.

وكشف التقرير، عن أن "عدد المهاجرين غير النظاميين ظل دون تغيير جوهرياً، حيث استقر عند 519 ألفاً (مقارنة بـ517 ألفاً في العام السابق)، مبيناً أن الأجانب يمثلون حوالي 10٪ من سكان إيطاليا اعتباراً من الأول من يناير 2021".

كما "تجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات بين المهاجرين، على الرغم من أنه متواضع جداً نسبياً (هناك في المجموع 9323 حالة وفاة)، في عام الوباء، هناك تباين في معدل الوفيات بنسبة 23.3٪ مقارنة بفترة السنتين 2018-2019".

وأشار التقرير، إلى أن "البيانات الواردة هنا تعطي صورة لسكان تتراجع أعدادهم للسنة الثانية على التوالي، سواء أكان بسبب الانخفاض في القبول أن من ناحية استمرار الطلبات للحصول على الجنسية".

وعلى صعيد التوظيف،" يمكن ملاحظة أن ضعف السكان ذوي الأصول المهاجرة، والذين يعدّون فئة أقل حظاً من الناحية الهيكلية مقارنة بالإيطاليين، فقد ازدادت هشاشتهم بسبب الوباء، إذ شهد معدل توظيف الأجانب في الواقع، انخفاضاً كبيراً، بانتقاله من 61٪ في عام 2019 إلى 57.3٪ عام 2020".

وأشار تقرير (ISMU) إلى أن "هناك أيضاً تفاقماً في مستوى الفقر، والذي أثر في عام 2020 على 29.3٪ من الأجانب (مقابل 7.5٪ من الإيطاليين) و26.7٪ من العائلات المكونة من أجانب فقط (كانت بنسبة 24.4٪ عام 2019)، أي ما يعادل 415 ألف أسرة".