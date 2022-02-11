اليوم السابع
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تعاون بين "الاستشعار من بُعد" وجامعة نواكشوط العصرية في علوم الفضاء

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:09 م
تعاون بين "الاستشعار من بُعد" وجامعة نواكشوط العصرية في علوم الفضاء وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بشأن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع جامعة نواكشوط الموريتانية؛ بهدف التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
 
وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهتين في مجالات الاستشعار من البُعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج التأهيل والتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتقديم دورات متخصصة في الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة الأرضية والجوية.
 
كما نصت مذكرة التفاهم أيضًا على التعاون بين الجانبين فى إعداد برامج دراسية للحصول على الدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة؛ بهدف تبادل المعلومات والاستشارات التقنية والفنية، وعرض نتائج النشاط البحثي، وتشجيع تبادل الباحثين بين الطرفين. 
 
 

وزارة التعليم العالى

القومية للاستشعار من البُعد

بحوث الفضاء

جامعة نواكشوط

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