وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في تغريدة نشرتها عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، أن مثل هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الدولي وتشكل تهديدا لأمن وسلام المملكة.

وأكدت الخارجية الباكستانية دعم وتضامن باكستان الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد التحالف العربي أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدى الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية فى المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.