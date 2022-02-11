اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العمليات العراقية المشتركة تعيد انتشار قواتها فى ثلاث قيادات مختلفة

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 ص
العمليات العراقية المشتركة تعيد انتشار قواتها فى ثلاث قيادات مختلفة الجيش العراقى
أش أ

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أفاد مصدر أمني عراقى، الخميس، بأن قيادة العمليات المشتركة ستقوم بإعادة توزيع وانتشار القوات الأمنية في قيادات كل من (بغداد، سومر، ميسان).

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن " قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد،سومر،ميسان) بإعادة توزيع وانتشار القوات ضمن حدود مسؤولية القيادات".

وأضاف أن "العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتأمين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".

وأشار المصدر إلى أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ التدابير اللازمة أثناء العملية".


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