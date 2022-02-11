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العراق يعلن مقتل أحد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:46 م
العراق يعلن مقتل أحد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، مقتل احد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى.

 

وقالت المديرية - فى بيان - إنه استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات قامت قوات الأمن باستطلاع سفح جبل قره جوغ وتم ملاحظة احد الارهابيين وتمكنت القوات الامنية من قتله.

 

وأوضحت المديرية أن الارهابى كان يرتدى حزاما ناسفا فى أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

 

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت فى وقت سابق القبض على "إرهابي" فى محافظة صلاح الدين ينقل الطعام والهواتف فى جبل قره جوغ بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

 


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