وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 290 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 107 آلاف و757 وفاة.

وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و51 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء البلاد عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و507 آلاف و729 شخصا.