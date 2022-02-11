اليوم السابع
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السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع بالمنطقة الصناعية بالفيوم

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:59 م
السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع بالمنطقة الصناعية بالفيوم أرشيفية
الفيوم: رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع للزجاج بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ولم يسفر عن إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى اخطار بنشوف حريق ضخم بمصنع للزجاج بمنطقة كوم أوشم الصناعية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق وتبين نشوب حريق ضخم بالمصنع دون إصابات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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