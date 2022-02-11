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السلطات التونسية تفتح تحقيق ضد الغنوشي بتهمة الخيانة والتجسس

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:26 ص
السلطات التونسية تفتح تحقيق ضد الغنوشي بتهمة الخيانة والتجسس راشد الغنوشى
كتب: أحمد جمعة

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أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني التونسى أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس". وقال الرداوي في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء إن "الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس."

 

وتابع أنه "وفقاً لبرنامج التحركات للتصدي للأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضاً إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية."

 

وأضاف الرداوي أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها."

 

وأوضح الرداوي أنه "تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية."

 

 


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