وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و968 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و418 ألفا و27 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و459 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6278 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، و76 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و25 ألفا و129 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 199 ألفا و890 حالة إصابة كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2920 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 232 ألفا و496 حالة، بإجمالي وفيات 1597.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2498 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و285 ألفا و669 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 7866 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 205 ألاف و671 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 ألفا و261 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و226 ألفا و269 حالة، كما سجلت البلاد 927 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 311 ألفا و554.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1297 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 454 ألفا و350 حالة، والوفيات إلى 2139.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و616 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 405 آلاف و 839 حالة إصابة فيما تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 29 ألفا و 563 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و242 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و 561 آلفا و 115حالة إصابة فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 22 ألفا و390 حالة وفاة.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل101 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 106 آلاف و764 حالة إصابة، دون تسجيل حالات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و 636 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 476 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 19 ألفا و 313 حالة إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 53 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 22 ألفا و 663 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 363 ألفا و53 حالة إصابة فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 37 ألفا و 712 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2676 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 402 آلفا و 403 حالات إصابة فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 8145 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 3498 إصابة جديدة و39 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و477 ألفا و573 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 29 ألفا و687 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3788 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 630 ألفا و637 حالة إصابة فيما تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 54 ألفا و 854 حالة وفاة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفا و923 حالة والوفيات إلى 3139 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5112 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 407 آلاف و201 حالة والوفيات إلى 2100 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 797 ألفا و500 حالة والوفيات إلى 8000 حالات.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و742 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفا و355 حالة والوفيات إلى 851 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 836 ألفا و22 حالة والوفيات إلى 6049 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 480 ألفا و289 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و893 حالة.