وأوضح المركز - في بيان له اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي بالقارة السمراء بلغ 242 ألفا و755 وفاة.

وأوضحت المراكز، في أحدث إحصائيات صادرة اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 220 مليونا و617 ألفا و343 لقاحا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و959 ألفا و95 حالة، ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.