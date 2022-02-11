إقبال كبير لتلقى لقاح كورونا بمركز شباب شنو فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب شنو إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة امانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، للمترددين من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين على موقع وزارة الصحة، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس ومع حملة معا نطمئن التى وفرت الفرق الطبية المتنقلة لتلقى وتقديم خدمة اللقاح، مشيداً بالأهالي المقبلين على تلقي اللقاح وبمشاركة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بفتح مراكز الشباب أمام تلك الفرق الطبية والمواطنين بمختلف المدن والقرى لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن بعض مراكز الشباب مازال بها الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح ومنع التزاحم، موضحاً أن المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا ومر عليهم ستة أشهر يمكنهم تلقي رسالة عن تلقى الثالثة التعزيزية،بإشراف تنفيذى هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو.