أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بكورونا يتجاوز الـ41 ألف

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن البلاد شهدت رقماً قياسياً جديداً فى عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أخر 24 ساعة، حيث بلغ 41 ألفا و229 حالة، مما يرفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و462 ألفا و970 حالة على مستوى البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن البلاد سجلت أيضا في نفس الفترة 236 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 102 ألفا و403 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و750 ألفا و826 حالة.
وكان وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، رصد أواخر يناير الماضى، تفشي متغير فيروس كورونا "أوميكرون" في 20 منطقة بجميع انحاء البلاد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ، في تصريحات له نشرتها صحيفة "يوكرين فورم" الأوكرانية، إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، زاد عدد حالات الإصابة اليومية بمعدل سبعة أضعاف ودخول المصابين للمستشفى بمعدل الضعف.
وأضاف "على الرغم من الاتجاه المشجع المتمثل في أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى لا ينمو بنفس معدل العدد الإجمالي للإصابات، لا يزال الفيروس يمثل تهديدًا خطيرًا، لا سيما المعرضين للخطر وغير الملقحين ".
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