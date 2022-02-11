أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بكورونا يتجاوز الـ41 ألف

وقال وزير الصحة الأوكراني ، في تصريحات له نشرتها صحيفة "يوكرين فورم" الأوكرانية، إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، زاد عدد حالات الإصابة اليومية بمعدل سبعة أضعاف ودخول المصابين للمستشفى بمعدل الضعف.

وأضاف "على الرغم من الاتجاه المشجع المتمثل في أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى لا ينمو بنفس معدل العدد الإجمالي للإصابات، لا يزال الفيروس يمثل تهديدًا خطيرًا، لا سيما المعرضين للخطر وغير الملقحين ".