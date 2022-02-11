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أخبار × 24 ساعة.. غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن غلق محلات - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الصحة العالمية: أفريقيا فى طريقها للسيطرة على وباء كورونا فى العام الحالى

قرار جمهوري بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017
 
الخارجية: نثق فى قدرة حكومة ليبيا الجديدة وحفاظها على وحدة البلاد
 
التموين: 1800 محل يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن
 
متحدث الحكومة: فقدنا 500 ألف فدان زراعى فى 40 سنة ونحتاج 140 مليار جنيه لتعويضها
 
وزيرة التضامن تستجيب لليوم السابع وتوجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع مسن بلا مأوى
 
متحدث الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضى الزراعية بداية من اليوم
 
التموين: استلام مليونى و489 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 250 ألف طن سكر
 
التنمية المحلية: غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن
 
 

اخبار 24 ساعه

الصحه العالميه

وباء كورونا

مجلس الدوله

الاوكازيون الشتوى

التموين

وزاره الخارجيه

التضامن

فريق التدخل السريع

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