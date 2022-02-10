اليوم السابع
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%93 من القراء يطالبون بالرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة العروض الوهمية

الخميس، 10 فبراير 2022 06:43 ص
%93 من القراء يطالبون بالرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة العروض الوهمية الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

 

الاستطلاع
الاستطلاع

 


استطلاع

القراء

اليوم السابع

الاوكازيون الشتوى

العروض الوهمية

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