%93 من القراء يطالبون بالرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة العروض الوهمية

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأوكازيون الشتوى لمواجهة عروض التخفيضات الوهمية.