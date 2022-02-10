اليوم السابع
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7 معلومات عن المنطقة الصناعية غرب جرجا بتكلفة 633 مليون جنيه.. صور

الخميس، 10 فبراير 2022 07:00 ص
7 معلومات عن المنطقة الصناعية غرب جرجا بتكلفة 633 مليون جنيه.. صور جانب من الأعمال
سوهاج - محمود مقبول

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مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الحكومة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، المشروع استهدف أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثان المناطق التي تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق والتي شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي"، بتكلفة إجمالية تبلغ 633 مليونا و223 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول مشروع التنمية المحلية لصعيد مصر، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، وتحديدا المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعرف عليها.

1 - المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدانا.

2 - تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانا، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدانا، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا.

3 - مشروعات الترفيق بالمنطقة تشمل توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي".

4 - التكلفة الإجمالية لعملية الترفيق بلغت 633 مليونا و223 ألف جنيه.

5 - أعمال شبكات المياه والحريق، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات والكهرباء وصلت 15.63%، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لها 461 مليونا و273 ألفا و694 جنيها.

6 - بلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 53%، بتكلفة إجمالية 171 مليونا و949 ألفا و636 جنيها.

7 - المشروع يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.

أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا بتكلفة 633.223 مليون جنيه
أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا بتكلفة 633.223 مليون جنيه

 

أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا
أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا

 

 

أعمال المنطقة
أعمال المنطقة

 

 

الأعمال الجارية
الأعمال الجارية

 

 

الأعمال القائمة
الأعمال القائمة

 

 

الأعمال بالمنطقة
الأعمال بالمنطقة

 

 

الأعمال
الأعمال

 

 

الحدث
الحدث

 

 

المشروعات القائمة
المشروعات القائمة

 

 

المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون جنيه
المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون جنيه

 

 

المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون
المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون

 

 

المنطقة الصناعية بغرب جرجا بتكلفة 633.223 مليون جنيه
المنطقة الصناعية بغرب جرجا بتكلفة 633.223 مليون جنيه

 

 

المنطقة الصناعية بغرب جرجا
المنطقة الصناعية بغرب جرجا

 

 

المنطقة
المنطقة

 

 

جانب من الأعمال الجارية
جانب من الأعمال الجارية

 

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

جانب من المشروعات القائمة
جانب من المشروعات القائمة

 

 

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

 

 

جانب من المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون جنيه
جانب من المنطقة الصناعية بتكلفة 633.223 مليون جنيه

 

 

جانب من المنطقة الصناعية بغرب جرجا
جانب من المنطقة الصناعية بغرب جرجا

 

 

جانب من مشروعات المنطقة الصناعية
جانب من مشروعات المنطقة الصناعية

 

 

مشروعات المنطقة الصناعية
مشروعات المنطقة الصناعية

 


سوهاج

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المنطقة الصناعية غرب جرجا

جرجا

مياه الشرب

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كهرباء

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