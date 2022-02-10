اليوم السابع
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وفاة عالم الفلك الكويتى صالح العجيرى عن عمر ناهز 102 عام

الخميس، 10 فبراير 2022 02:03 م
وفاة عالم الفلك الكويتى صالح العجيرى عن عمر ناهز 102 عام الدكتور صالح العجيرى
وكالات الأنباء

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توفى، اليوم الخميس، رائد علم الفلك فى الكويت والمنطقة، الدكتور صالح العجيرى عن عمر يناهز الـ102 عام.

وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري وللشعب الكويتي بأسره، بوفاة العالم الجليل والفلكي الكبير الدكتور صالح محمد العجيري.

وقال الغانم: "إن الراحل كان بحق قامة كويتية عالية أعطى الكثير لبلده الكويت".

وأضاف: "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري، برحمته الواسعة وأن يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".


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الكويت

رائد الفلك الكويتى صالح العجيزى

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