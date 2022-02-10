وزير بحرينى: إطلاق الإقامة الذهبية سيسهم فى تنشيط السياحة وزيادة المستثمرين

المنامة أ ش أ

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى زايد بن راشد الزيانى، أن إطلاق الإقامة الذهبية فى بلاده سيسهم فى تنشيط السياحة وزيادة أعداد المستثمرين بمجالات عديدة أهمها فى المعارض والمؤتمرات، وستلعب دور مهم فى ترسيخ البيئة المحفّزة والجاذبة للمستثمرين فى البلاد.

وقال الزيانى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين (بنا) - إنه يتم العمل حاليا على حملة تسويقية وترويجية عالمية ضخمة هى الأكبر فى تاريخ القطاع السياحي، حيث تم استهداف 19 سوقاً حول العالم، مؤكدا أن الجهود مستمرّة لإقامة أكبر عدد من الشراكات الدولية مع شركات سفر وسياحة مرموقة عالميا لمضاعفة عدد السياح الراغبين بزيارة البحرين، مشيرا إلى أن الامتيازات التنافسية التى توفّرها بلاده أسهمت فى حلحلة المعوقات أمام المستثمرين عبر تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأكد الزيانى أهمية دعم وتنمية كافة القطاعات بما يعزز البيئة الاستثمارية فى مجالات عديدة، ويرفد الاقتصاد الوطنى وفقا لتطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تطوير مسارات القطاعات التنموية الواعدة باعتبارها أحد أولويات خطة التعافى الاقتصادي، وبما يسهم فى زيادة التنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.