اليوم السابع
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وزير الخارجية البولندى يعرب عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع فى أوكرانيا

الخميس، 10 فبراير 2022 02:41 م
وزير الخارجية البولندى يعرب عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع فى أوكرانيا وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو
أ.ش.أ

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أعرب وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ بشأن الوضع في أوكرانيا، التي تحشد روسيا على حدودها قوات عسكرية كبيرة.

وقال راو الذي يزور العاصمة الأوكرانية كييف حاليا؛ لإجراء محادثات أمنية بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكالة الأنباء البولندية (باب) - إن المنظمة تمتلك آليات لدعم الحوار والتعاون في الصراع الأوكراني المتصاعد مع روسيا.

وأضاف عقب محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني في أوكرانيا وحولها، سواء في حوض دونيتسك أو في مواجهة الوجود العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا"، مشيرا إلى أنه يعتزم "تشجيع الدول المتورطة في هذا الصراع على البحث عن منصة مشتركة".

وأوضح راو أن بولندا تعتبر مشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل النزاع سلميا أولوية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل لإجراء المزيد من المحادثات.

 


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بيلاروسيا

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