وزيرا خارجية السعودية وأيرلندا يبحثان القضايا الإقليمية

إيمان حنا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والدفاع في إيرلندا سيمون كوفيني.وفق واس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير فيصل قد أجرى فى وقت سابق، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال عبدي سعيد موسى علي.

وثمن خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية الصومال من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

