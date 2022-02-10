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هيئة الدواء: ضبط مخزنين غير مرخصين لبيع الأدوية المخدرة والمهربة

الخميس، 10 فبراير 2022 12:19 م
هيئة الدواء: ضبط مخزنين غير مرخصين لبيع الأدوية المخدرة والمهربة ضبط مخزنين غير مرخصين لبيع الأدوية المخدرة والمهربة
كتب وليد عبد السلام

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شنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط مخزنين للأدوية غير مرخصين يقومان بالإتجار في الأدوية غير المسجلة لدى الهيئة، والأدوية المخدرة، حيث يقع المخزن الأول في نطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط كمية من الأدوية المدرجة تحت جداول الجواهر المخدرة، وأدوية الجداول المؤثرة على الحالة النفسية، وأصناف أخرى من الأدوية غير المصرح بتداولها سوى بالمستشفيات فقط، بالإضافة إلى أدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، وأدوية منتهية الصلاحية، حيث تقدر المضبوطات بما يزيد عن 50 الفعبوة، بقيمة تقديرية 500 ألف جنيه.
 
وبحسب بيان هيئة الدواء المصرية البوم: يقع المخزن الآخر في نطاق محافظة القاهرة، حيث تم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المسجلة التي يتم توزيعها على الصيدليات العامة، وكذلك كمية من الملصقات المعدة للاستخدام، والتي يتم طباعتها ولصقها على العبوات المهربة.
 
ووفقا للبيان تم ضبط صيدليتين كبيرتين من المتعاملين مع المخزن، وضبط بهما عددا من العبوات المهربة وغير المسجلة.
 
وفي سياق متصل؛ تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط شخصين مسئولين عن إحدى الصفحات الإلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبحوزتهم أدوية مهربة وغير مسجلة خاصة بعلاج فيروس كورونا، حيث قدرت إجمالى المضبوطات بـ ٥٧ الف عبوة بقيمة تقديرية تصل إلى 500 ألف جنيه.
 
وأوضح البيان أنه تم تحرير محاضر بالوقائع المذكورة، وتحريز الأدوية المخالفة، تمهيدا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية الرادعة.
 
يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، واحكام الرقابة عليه.
 
 
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هيئةالدواءالمصرية

الصيدليات

مخزن غير مرخص

الدواء المصرى

اليوم السابع بلس

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