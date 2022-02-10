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مصرع معيدة بجامعة المنوفية وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة

الخميس، 10 فبراير 2022 01:06 ص
مصرع معيدة بجامعة المنوفية وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة جثة -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت الدكتورة معيدة بجامعة المنوفية، قسم الباراسيتولوجى مصرعها في منزلها، وتم نقلها للمستشفى الجامعى بشبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى سرس الليان، يفيد باستقبالها الدكتورة .ا م، معيدة بجامعة المنوفية، جثة هامدة، وجرى نقلها للمستشفى الجامعى بشبين الكوم، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
 
وصرحت النيابة العامة بمركز الباجور، بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتم  تشييع الجثمان  بقرية فيشا الصغرى التابعة لدائرة المركز.

محافظة المنوفية

امن المنوفيه

مركز الباجور

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