اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى كبير: على الجهات الدولية التدخل لمنع انفجار قادم

الخميس، 10 فبراير 2022 03:11 م
مسئول فلسطينى كبير: على الجهات الدولية التدخل لمنع انفجار قادم الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الخميس، إن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون من تنكيل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يُنذر بـ"انفجار قادم" في كافة المُعتقلات وساحات فلسطين.

وطالب الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للشؤون المدنية والمسؤول عن التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي في بيان صحفي اليوم، الجهات الدولية بالتدخل الفوري للحيلولة دون وقوع هذا الانفجار.

يُشار إلى أنه تم تعيين حسين الشيخ، قبل ثلاثة أيام بدلاً عن الراحل صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية.

 


فلسطين

حركة فتح

اسرائيل

مُنظمة التحرير الفلسطينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة