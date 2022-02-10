مسئول فلسطينى كبير: على الجهات الدولية التدخل لمنع انفجار قادم

وطالب الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للشؤون المدنية والمسؤول عن التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي في بيان صحفي اليوم، الجهات الدولية بالتدخل الفوري للحيلولة دون وقوع هذا الانفجار.

يُشار إلى أنه تم تعيين حسين الشيخ، قبل ثلاثة أيام بدلاً عن الراحل صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية.