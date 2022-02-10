مسئول عراقى: قواتنا قادرة على استعادة الأمن لمحافظة ميسان

بغداد (أ ش أ)

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى الدكتور حسين علاوى قدرة القوات الأمنية على فرض سيطرتها و استعادة الأمن فى محافظة ميسان الواقعة جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال علاوى ـ فى تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس، إن "محافظة ميسان تعانى من مشكلات كثيرة من بينها تجارة المخدرات وحوادث الاغتيالات المستمرة التى تطال الرموز الاجتماعية والكفاءات المهنية والإدارية التي تمثل الدولة العراقية".

وشدد على أن تشكيل قيادة متخصصة مشتركة من القوات الأمنية والقوات المسلحة لإدارة الانفلات الأمني فى ميسان سيعزز بشكل كبير الاستقرار في المحافظة، مضيفا أن القوات الأمنية قادرة على التحدي والصمود والتصدي للعناصر الإرهابية وملاحقتها وفرض سلطة القانون في المحافظة.

ويأتي هذا في الوقت الذي توعد فيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، بالقصاص لمن أرادوا إشاعة الفوضى في البلاد، كما وجه بتشكيل قيادة عمليات ميسان والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات التي تعاني منها المحافظة.

وشهدت محافظة ميسان العراقية خلال الفترة الأخيرة توترًا أمنيًا، حيث تم مؤخرا اغتيال قاض وضابط رفيع المستوي في الشرطة.