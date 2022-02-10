اليوم السابع
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مرشح لـ"الشيوخ الأمريكى" يدخن الحشيش ويحرق علم الكونفدرالية فى إعلانات انتخابية

الخميس، 10 فبراير 2022 01:22 م
مرشح لـ"الشيوخ الأمريكى" يدخن الحشيش ويحرق علم الكونفدرالية فى إعلانات انتخابية مجلس الشيوخ الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد

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بعد أسابيع قليلة من الجدل الذى أثاره بظهوره فى إعلان انتخابى وهو يدخن الحشيش، ظهر جارى شامبرز، المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكى فى ولاية لوزيانا فى فيديو جديد بثه على حسابه على تويتر، حيث أشعل النيران بعلم للكونفيدرالية، مستنكرا قوانين التصويت المقيدة.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل ، فإن تشامبرز ظهر فى الفيديو الذى بلغت مدته دقيقة واحدة، وكان يرتدى سترة مموهة، وأشعل النيران بعلم الكونفيدرالية الموضوع على حبل غسيل، بعد أن استشهد بإعلان الاستقلال الذى يقول " نحمل تلك الحقائق لتكون بديهية، بأن كل الرجال خلقوا متساوون".

وبينما كان العلم يحترق، جادل تشامبرز، الديمقراطى، بأن عدم المساواة مستمرة، وأن بقايا الكونفيدرالية باقية فى الجنوب، وأشار المرشح إلى أن القوانين المقيدة للتصويت هى نتائج للكونفيدرالية.

وقال تشامبرز "الهجمات ضد السود وحقنا فى التصويت والمشاركة فى هذه الديمقراطية منهجية، لقد تم كسر نظامنا، وهو مصمم تماما فعل ما يفعله وهو إنتاج عدم المساواة التى يمكن قياسها".

ويترشح تشامبرز على نفس مقعد السيناتور جون كيندى فى الانتخابات النصفية القادمة. وحظى بشهرة على الصعيد الوطنى الأمريكى فى الشهر الماضى بعدما أصدر إعلانا لحملته الانتخابية  ظهر فيه وهو يدخن الحشيش مع الحديث عن تقنين الماريجوانا، وتجريمها فى بعض الولايات الذى يؤثر بشكل غير مناسب على السود.

وأسس المرشح منصة إعلامية تسمى ذا روج كوليكشن، وترشح العام الماضى لمقعد مجلس النواب فى لوزيانا دون أن يحقق نجاحا.


جارى تشامبرز

مجلس الشيوخ الامريكى

الكونفيدرالية

اخبار امريكا

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