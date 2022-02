مرشح لـ"الشيوخ الأمريكى" يدخن الحشيش ويحرق علم الكونفدرالية فى إعلانات انتخابية

بعد أسابيع قليلة من الجدل الذى أثاره بظهوره فى إعلان انتخابى وهو يدخن الحشيش، ظهر جارى شامبرز، المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكى فى ولاية لوزيانا فى فيديو جديد بثه على حسابه على تويتر، حيث أشعل النيران بعلم للكونفيدرالية، مستنكرا قوانين التصويت المقيدة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل ، فإن تشامبرز ظهر فى الفيديو الذى بلغت مدته دقيقة واحدة، وكان يرتدى سترة مموهة، وأشعل النيران بعلم الكونفيدرالية الموضوع على حبل غسيل، بعد أن استشهد بإعلان الاستقلال الذى يقول " نحمل تلك الحقائق لتكون بديهية، بأن كل الرجال خلقوا متساوون".

My new ad, ‘Scars and Bars.’



Here in Louisiana and all around the South, it feels like Jim Crow never left and the remnants of the Confederacy remain.



I do believe the South will rise again, but this time, it’ll be on our terms.



Join us at https://t.co/EoFc59WVR1 pic.twitter.com/vTlnIy9njq