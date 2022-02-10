محافظ الشرقية يُكرم أطفال المشروع القومى للأيتام

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أطفال المشروع القومى للأيتام بالمحافظة المشاركين فى احتفالية اليوم العالمى للأيتام والتى أقامتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر أبريل 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمركز مؤتمرات المناره.

ومنح المحافظ المكرمين ملابسا رياضية ومكافآت مالية وشهادات تقدير فى حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من أطفال المشروع القومى للأيتام مؤكداً على إستمرار الدعم والرعاية الذى توليه الدولة والقيادة السياسية لهؤلاء الأطفال بمشاركتهم فى كافة الفعاليات التى تنظمها الدولة فى جميع المجالات المختلفه لغرس روح الولاء والإنتماء للوطن وتقديم جيل قادر على بناء وتنميه المجتمع ورفع اسم مصر فى كافه المحافل الرياضية والعلمية والثقافية والفنية.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة وحرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة التى ترفع اسم المحافظة فى كافة المحافل الداخليه والخارجية.

أبدى أطفال المشروع القومى للأيتام سعادتهم لإستقبال محافظ الشرقية لهم وتكريمهم بعد مشاركتهم المتميزة فى إحتفالية اليوم العالمى للأيتام، مؤكدين فخرهم وإعتزازهم بإنتمائهم لمحافظة الشرقية.