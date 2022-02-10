اليوم السابع
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محافظ الجيزة يهدى لاب توب لحاصلة على المركز الأول فى مسابقة القرآن

الخميس، 10 فبراير 2022 01:48 م
محافظ الجيزة يهدى لاب توب لحاصلة على المركز الأول فى مسابقة القرآن محافظ الجيزة يهدى لاب توب للطفلة شيرين
كتب سيد الخلفاوى

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كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطفله شيرين محمد عبد الله أمين والبالغه من العمر 11 سنة لحصولها على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرون في القرآن الكريم والتي نظمتها وزاره الأوقاف تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمنحها جهاز لاب توب وشهادة تقدير تشجيعاً لها على مواصلة التفوق والنجاح وتقديراً لأدائها المتميز في المسابقه العالمية وحفظ كتاب الله .

هنأ المحافظ الطفلة المتميزة لنبوغها في حفظ القرآن الكريم، وحصولها على مراكز متقدمة في كافه المسابقات المحلية والعالمية، مؤكداً انها تمثل نموذج مشرف لكل أسرة مصرية وتدعو للفخر والإعتزاز، ويؤكد أن لدينا جيل قادر على المساهمه في بناء وتنميه المجتمع.

وطالب المحافظ كل أسرة بالاهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوفير الأجواء المناسبه لدعمها وتنميتها بالشكل الذي يضمن مشاركتها بفاعلية في كافه الفاعليات والأحداث التي تقام داخلياً وخارجياً.

كما قدمت أسرة الطالبه المكرمه الشكر والامتنان لمحافظ الجيزة لإستقباله لهم اليوم وتكريمها لتمثل دافع يشجعها علي الحفاظ علي تميزها وتفوقها وحفظها لكتاب الله.

حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف بالجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة


محافظ الجيزة

مسابقة القرأن

وزارة الاوقاف

الجيزة

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