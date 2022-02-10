لحظة تفجير جسر متهالك بألمانيا.. البلدية استخدمت 120 كيلو متفجرات "فيديو"

ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات، لحظة تفجير جسر متهالك فى مدينة ويلنسدورف الألمانية، مع المحافظة، وعدم الإضرار بالهيكل الإنشائي للجسر المجاور له.

وقامت السلطات الألمانية المختصة، بتفجير الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، عن طريق استخدام 120 كيلوجراما من المتفجرات في 1850 حفرة في الهيكل، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

الجسر الذى تم تفجيره، يعود تاريخه لعام عام 1967 من الخرسانة مسبقة الإجهاد، وقررت البلدية هدم الجسر حيث ضعفت دعائمه واعتبرت حركة المركبات عليه خطرة .



لحظة تفجير الجسر

وفى سياق آخر، هدمت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية - فى وقت سابق - جسر لاستبداله بمجموعة جسور أخرى بقيمة 9.95 مليون دولار، وأظهرت لقطات فيديو لحظة تفجير الجسر في ولاية بنسلفانيا، حيث تم وضع 96 قطعة من المتفجرات على طول جسر "دوكر هولو" الذي ربط نورث برادوك وشرق بيتسبرج لمدة 80 عاما في بنسلفانيا.