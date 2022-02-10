اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 06:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة التحقيق الأمريكية فى هجوم 6 يناير تستدعى مستشار ترامب التجارى للشهادة

الخميس، 10 فبراير 2022 06:30 ص
لجنة التحقيق الأمريكية فى هجوم 6 يناير تستدعى مستشار ترامب التجارى للشهادة اقتحام الكونجرس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكى المختارة للتحقيق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس، مسئول البيت الأبيض فى إدارة دونالد ترامب السابقة، بيتر نافارو، للشهادة فى هذه الوقائع.

 

وذكرت قناة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن نافارو أيّد مزاعم الرئيس السابق ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "قد سُرقت عبر التزوير على نطاق واسع".

 

وأوضحت القناة أن نافارو يزعم أن هناك مواطن آخر توصل إلى خطة مع حليف ترامب ستيف بانون للطعن فى نتائج الانتخابات عن طريق تأخير التصديق فى 6 يناير على تصويت الهيئة الانتخابية من أجل إبقاء ترامب فى منصبه.

 

 


لجنة التحقيق الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

هجوم 6 يناير

مستشار ترامب التجارى السابق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جدل فى الحزب الجمهورى بسبب اقتحام الكونجرس.. اللجنة الوطنية تصفه بـ"خطاب مشروع".. زعيم الجمهوريين فى الشيوخ: "عنف" لمنع انتقال السلطة.. ونظيره فى النواب يتهرب من إبداء الرأى.. وتقرير: الخلاف يهدد التجديد النصفى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:03 م

"FBI" تحقق في اجتماع لرؤساء جماعات متطرفة قبل ساعات من اقتحام الكونجرس

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:54 م

انقسام فى الحزب الجمهورى بسبب ترامب.. نيويورك تايمز: وصف اللجنة الوطنية الجمهورية بتغيير نتيجة انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس بـ"خطاب سياسى مشروع" خطوة غير عادية.. بنس ورومنى أبرز المنتقدين ولجنة 6 يناير: صدمة

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص

الحزب الجمهورى يدافع عن اقتحام الكونجرس: خطاب سياسي مشروع

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة