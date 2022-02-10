لجنة التحقيق الأمريكية فى هجوم 6 يناير تستدعى مستشار ترامب التجارى للشهادة

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استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكى المختارة للتحقيق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس، مسئول البيت الأبيض فى إدارة دونالد ترامب السابقة، بيتر نافارو، للشهادة فى هذه الوقائع.

وذكرت قناة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن نافارو أيّد مزاعم الرئيس السابق ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "قد سُرقت عبر التزوير على نطاق واسع".

وأوضحت القناة أن نافارو يزعم أن هناك مواطن آخر توصل إلى خطة مع حليف ترامب ستيف بانون للطعن فى نتائج الانتخابات عن طريق تأخير التصديق فى 6 يناير على تصويت الهيئة الانتخابية من أجل إبقاء ترامب فى منصبه.