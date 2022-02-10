كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

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تصدر الأردن، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 21 ألفا و977 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، و16 ألفا و226 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و396 ألفا و430 حالة والوفيات إلى 13 ألفا و409 حالات، والشفاء إلى مليون و205 آلاف و818 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و626 ألفا و450 شخصا، فيما وصل عدد متلقى الجرعتين إلى 4 ملايين و289 ألفا و492 شخصا.

وفى الجزائر، سجلت وزارة الصحة 585 إصابة جديدة، و11 وفاة، فيما تماثل 485 شخصا للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى 259 ألفا و673 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و678 حالة، والشفاء إلى 173 ألفا و60 حالة.

وفى لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بإجمالى 993 ألفا و95 حالة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة بإجمالى 9 آلاف و769 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء 771 ألفا و64 حالة.

وفى المغرب، سجلت وزارة الصحة 1499 إصابة جديدة و41 وفاة، وتعافى 2987 شخصا، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و151 ألفا و81 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و698 حالة بنسبة 1.4%، والشفاء إلى مليون و112 ألفا و921 حالة بنسبة 96.7%.