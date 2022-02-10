كل ما تريد معرفته عن المسابقة الطلابية لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط

أهمية ريادة الاعمالتحرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، حيث ان ريادة الأعمال تعمل على تعزيز النمو الاقتصادى، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.
جهود الدولة لترسيخ ريادة الاعمالتتبنى الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.
أهمية المسابقة
المسابقة تعطي رواد الأعمال فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الناشئة، موضحه أن تلك المشروعات يتم تقييمها من قِبل لجنة تحكيم تضم العديد من الخبراء فى مصر والشرق الأوسط، والتى ترأسها مديرة مشروع رواد 2030 حيث تم اختيارها رئيسًا للجنة التحكيم بالمسابقة، تأكيدًا للدور الفعال الذى يلعبه المشروع فى دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال فى مصر وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.
جوائز المسابقةتصل إلى 100 ألف دولار بالاضافة إلى فرص احتضان ودعم للشركات الناشئة حسب احتياجات كل منها، متابعه أن المسابقة تنقسم إلى أربع مراحل تتضمن مرحلة التقديم وفيها يقوم المتقدم بملأ استمارة التقديم والرد على الأسئلة الخاصة بفكرة المشروع والتي كانت في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2022 ، ويليها مرحلة التقييم الأولي من 5 وحتى 11 فبراير 2022، ، فضلًا عن مرحلة تقديم النسخة النهائية من فكرة المشروع بعد التعديل، على أن يتم التقييم النهائي للمشروعات يوم 25 مارس 2022، إلى جانب مرحلة التقييم واختيار أفضل 10 أفكار مشروعات ناشئة، متابعه أن المسابقة النهائية يتم تنفيذها بين الثلاث فرق المؤهلة من 27 إلى 29 مارس 2022.
شروط التقديم للمسابقة
تتضمن أن يكون الطالب المتقدم للمسابقة مسجل بإحدى الكليات والتي تأتي جامعة AUF كإحدى أعضائها أو مشاركة بها، بالإضافة إلى أن تكون لدى الطالب المتقدم فكرة تخدم وتحل المشكلات المجتمعية أو الاقتصادية لديه، فضلًا عن أن يكون المتقدم ضمن فريق من 3 إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى أن تكون فكرة مشروعاتهم غير مطبقة أو منفذة كشركة ناشئة، على أن يشارك كل فريق بفكرة واحدة فقط.
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