غدا..انقطاع المياه عن هضبة الأهرام والشباب والضباط بالجيزة لمدة 10 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق ( هضبة الأهرام - الشباب – الضباط ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء غد الجمعة الموافق 11/2/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 12/2/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق المذكورة لإصلاح التسريب، مع تكثيف الأعمال لإنهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.