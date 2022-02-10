عشان هربت من البيت.. مواطن يقتل ابنته بعد ضربها ويسلم نفسه للشرطة فى طنطا.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية لرصد تفاصيل واقعة قتل مواطن ابنته بعد التعدي عليها بالضرب المبرح، داخل المنزل، بمنطقة قحافة بطنطا، حيث قام المتهم بتوثيقها فى المنزل لكثرة هروبها، والتعدى عليها بالضرب، وفارقت المجني عليها الحياة قبل نقلها للمستشفى، وسلم المتهم نفسه للشرطة.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول طفلة تبلغ من العمر 13 عاما للمستشفى مصابة بكدمات وإصابات متفرقة ووفاتها.

وتوصلت تحريات الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث القسم، قيام المتهم بتوثيق الطفلة فى الجدار، وتأديبها لكثرة هروبها من المنزل، وأثناء ضربها أصيبت فى رأسها، وفارقت الحياة، وحاول المتهم إسعافها ونقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.