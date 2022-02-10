ضبط 192 قطعة سلاح و228 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (192) قطعة سلاح نارى، و(228) قضية مخدرات، وتنفيذ (86033) حكما قضائيا متنوعا.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) طرف ثان (سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) بسبب خلافات على أولوية المرور .. قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قضية .. أبرزها ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان، بحوزته (عدد 200 شيكارة ملح طعام يستخدم فى التصنيع بإجمالى وزن 10 أطنان - عدد 40 قرص جبن رومى بإجمالى وزن 400 كيلو جرام) تُصنع بدون ترخيص أو سجل صناعى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

وفى مجال السلع المدعمة ( أسمدة زراعية – مواد بترولية – مقررات تموينية – سلع مدعمة "دقيق") تم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص"..لحيازته وتجميعه (عـــدد 20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالى وزن واحد طـــن "محظور تداولها، وتصرف من خلال البطاقات الزراعية للحائزين" بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق).

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات.. لحيازته وتجميعه (عدد 700 لتــــر سولار مدعـــــم- عدد 600 لتــــر بنزين 80 مدعـــــم) بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير وتحصل عليها بطرق غير مشروعة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام، وضبط بدال تموينى.. لقيامه بالتصرف فى مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم.. لحيازته وتجميعة (عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 200 كيلو جرام من حصة المخبز) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم.. لقيامه بالتصرف فى (عدد 3 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 150 كيلو جرام من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستلاء على المال العام).

وفى مجال الذبح خارج المجازر الحكومية تم ضبط المدير المسئول عن محل جزارة.. لحيازته (عــدد 50 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ).

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار تم ضبط عدد (10) قضايا، وفى مجال بيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط عدد ( 5) قضايا.

فى مجال مخالفات المخابز البلدية وضبط عدد (10) قضايا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية .. والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة ، وبتفتيشه عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها .. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه المؤثم والذى يحتفظ بداخله على العديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكنه وبتفتيشه تم ضبط (عدد 109 خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لجهات مختلفة - كارت متابعة لقاح فيروس كورونا على بياض وممهور بأكلاشيه مقلد "معد للتزوير"- عدد 5 شهادات مزورة منسوبة لجهات مختلفة – مجموعة من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى).

بمواجهته بالنشاط الإجرامى الذى يمارسه والأدوات المستخدمة فى التزوير والتى تم ضبطها بحوزته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1403) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (325 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (70,250 طن) وضبط (38 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (165,220 طن – 14631 عبوة) وضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (11,682 طن) وضبط (50 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (23,775 طن - 21311 عبوة – 388244 قطعة – 9182 لتر) وضبط ( 26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (115360 لتر – 11 أسطوانة ).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل تجارى "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته (كمية قدرها 532 كيلو جرام من الجبن الرومى) بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.