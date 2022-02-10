اليوم السابع
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ضبط شحنة مخدرات بـ3 ملايين جنيه فى السويس

الخميس، 10 فبراير 2022 01:25 م
ضبط شحنة مخدرات بـ3 ملايين جنيه فى السويس حملة أمنية -أرشيفية
محمود عبد الراضي

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس تخصص فى الاتجار بالمواد المخدر وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات، فتم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته ( 310 طرب لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام  - طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,100,000 – ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه) بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مكافحة المخدرات

مكافحة الأسلحة

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جبل عتاقة

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

قطاع الأمن العام

مديرية أمن السويس

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