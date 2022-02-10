رصف طرق ببلطيم وإنشاء العدايات الخرسانة الأمنية بطريق بلطيم الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات لرفع ناتج تطهير ترعة رى الدائرى البحرى، واستكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة العامة المتهالكة، والكابلات الكهربائية والعوازل والحوامل المنتهية الصلاحية بطريق بلطيم الحامول، وصيانة كشافات الإنارة العامة وتجديد التالف منها، وتسليك وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالمدينة بتوجيهات اللواء جمال نور الدتن، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وتابع السنوسي إنشاء العدايات الخرسانة الأمنة بطريق بلطيم الحامول، أعلى ترعة رى بلطيم الزراعية، لربط التجمعات السكانية شمالاً بالطريق ذاته، بالتنسيق الكامل مع إدارة رى بلطيم ،حسب المواصفات الفنية الهندسية والكفاءة العالية لخدمة الكتل السكانية بالمناطق المستهدفة.

كما يتابع أعمال وضع الطبقة السطحية والأخيرة برصف الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف بالمدينة، ووضع طبقة السن مخلفات المحاجر بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف بالمدينة، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد لها، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد لها، والالتزام التام بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوزات فى عملية الرصف حسب المواصفات الفنية الهندسية، موجها بأخذ عينات من خليط الأسفلت وعرضه على المعامل المختصة لفحصه والتأكد من سلامته فنيا، والاهتمام بمتابعة الميول والإنحدار وصفايات المطر بالطريق، فضلاً من التأكد التام من درجة حرارة المازوت وخليط الأسفلت أثناء فردة على الطريق قبل رصفه ودمجه ودكه.