اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 08:34 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء البريطانى يعلن وصول 350 جنديا إضافيا إلى بولندا

الخميس، 10 فبراير 2022 08:08 م
رئيس الوزراء البريطانى يعلن وصول 350 جنديا إضافيا إلى بولندا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
وارسو /أ ش أ/

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أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن حوالى 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا ، وذلك على خلفية الأزمة مع روسيا فى شأن أوكرانيا.

 

وقال جونسون فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى ماتيوس مورافيسكى يجب أن نعمل معا حاليا للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.

 

بدروه دعا رئيس وزراء بولندا إلى الوحدة الأوروبية فى مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" فى هذا المجال.

 

واعتبر أنه فى مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت "لأن يصحو العالم الغربى من نومه الجيوسياسي".

 

وكان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقى أيضاً الرئيس البولندى أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين فى هذا البلد.

 

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا فى وقت سابق اليوم إلى 150 آخرين تم نشرهم فى بولندا فى وقت سابق على حدود بيلاروس.

 


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