رئيس البرازيل يصف الرؤساء السابقين بـ "الأوغاد واللصوص"

فاطمة شوقى

وصف رئيس البرازيل ، جاير بولسونارو ، بـ "الأوغاد" و "اللصوص" الذين سبقوه في السلطة ، وذلك اثناء زيارته لمشروع برازيلى أمس الأربعاء.

وأشارت صحيفة "الاونيبرسال" المكسيكية إلى أن بولسونارو زار بعض أعمال مشروع ضخم لنقل نهر سان فرانسيسكو، أحد أكبر الانهار فى البلاد، والذى تم تحويل مياهه لمكافحة الجفاف الذى تعانى من البرازيل كل عام.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم البدء فى هذا المشروع فى عام 2007 فى ظل الولاية الثانية للرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا، وكان من المقرر الانتهاء منه فى غضون 5 سنوات ، لكنه لم ينته بعد وتكلفته المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، أصبحت 10 أضعاف الآن.

وألقى بولسونارو باللوم مباشرة على الفساد الذى يمثل جزءا كبيرا من حكومة لولا، المرشح المفضل لدى البرازيليين فى انتخابات اكتوبر القادم، والتى سيحاول فيها زعيم اليمين المتطرف تجديد ولايته.

في إشارة واضحة إلى المحسوبية التي تنسبها جميع استطلاعات الرأي إلى لولا ، قال بولسونارو إنه لا يفهم أن "هناك أشخاصًا يشعرون بأنهم مملوءون بهذه الأوغاد" ، وهو وصف قدمه إلى الحكام الآخرين الذين سبقوه.

"انظر كم هراء سبقتني" ، قال مقتبسًا من شخص "تحدث بشكل جميل" ، في إشارة واضحة إلى الرئيس السابق فرناندو هنريكي كاردوسو (1995-2002) ، وهو زعيم ديمقراطي اشتراكي سابق ، حتى أنه سخر منه بتقليد صوته.

قال الرئيس: "كلنا في البرازيل نعاني من عواقب هؤلاء الأوغاد" ، وأصر على أن "هؤلاء اليساريين لا يحترمون أي شخص ، ولا يحترمون الدين حتى" وهم "أشخاص لم يفعلوا ذلك".