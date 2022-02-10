رأس البر تعلن طرح قطعة أرض للبيع بمزاد علنى 8 مارس المقبل.. اعرف الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، طرح القطعة رقم 9 بشارع 103، للبيع بالمزاد العلنى المقرر عقد جلسته يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، حيث تأتى القطعة بموقع متميز مخصصة لغرض السكن على مساحة 217 م2 مقام عليها مبنى عبارة عن بدروم ودور أرضي ولا يوجد به تشطيبات، وطابقين أول وثانى علوى بتشطيبات كاملة.

وتسحب كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بمقر الوحدة المحلية للمدينة الكائن بشارع النيل رقم 1شارع 20 ، وذلك بطلب مقدم باسم رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر نظير مبلغ 399 جنيهًا، كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

وستعقد جلسة المزاد بالتاريخ المحدد أعلاه فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالمقر المؤقت لديوان عام المحافظة "المجلس الشعبى المحلى سابقًا" بمدينة دمياط، ويأتى تأمين دخول المزاد نظير مبلغ 150 ألف جنيه (مائة وخمسون الف جنيه فقط لا غير).

وتتلخص الشروط العامة لدخول المزاد..

أولاً : الا يقل عمر المتقدم عن 21 عام يوم الجلسة.

ثانيًا: على المتقدم للمزاد إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى سارية، السجل التجاري سارى والبطاقة الضريبية مرفق بها آخر إقرار ضريبى وما تطلبه الجهة الإدارية من مستندات أخرى.

ثالثًا : ألا يكون المتقدم مديناً او متخلفًا عن سداد اى مستحقات مالية للوحدة المحلية ويكون متقدم عن نفسه وفى حالة الانابة يرفق اصل التفويض او التوكيل.