وقال الباحثون إن المناخ العالمي من المتوقع أن يتجاوز ( 1.5 ) درجة مئوية – ( 2.7 ) درجة فهرنهايت - من الإحترار بحلول أوائل 2030 ، مما قد يدفع الطلب على تكييف الهواء الصيفي فى الولايات المتحدة إلى الإرتفاع مابين 8 – 13 % .. نتيجة لذلك ، يمكن أن تواجه الأسر الكندية المنتمية للطبقة المتوسطة ما يصل إلى ثمانية أيام بدون مكيف خلال فصل الصيف ، لكن تلك الموجودة في بعض ولايات الغرب الأوسط يمكن أن يكون لديها ( 12 ) يومًا بدون مكيف .. هذا ، وتشير التوقعات إلى ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم فعل شيء لتوسيع إنتاج الكهرباء وزيادة الكفاءة واتخاذ خطوات لمكافحة تغير المناخ .. كما أشار الباحثون إلى أن الدراسة ركزت فقط على تأثيرات تغير المناخ ، ولم تأخذ فى الاعتبار الزيادات السكانية المحتملة أو التغيرات في الثروة أو السلوك أو العوامل الأخرى التي تؤثر على الطلب على تكييف الهواء .