أ ش أ

حذر فريق من الباحثين الكنديين من أن الاحتباس الحرارى سيؤدى إلى فصول صيف أطول وأكثر حرارة ، وهو ما سيضطر معه الإنسان زيادة إستهلاك تكييف الهواء كحلا فعالا للهروب من سخونة الجو، فقد توصل الباحثون الكنديون، جامعة أوتاواه، إلى أن تغير المناخ يمكن ان يدفع بالكثيرين إلى إقتناء المزيد من أجهزة التكييف قد تتجاوز قدرة إنتاج الكهرباء فى البلاد فى غضون عقد من الزمن.

وأوضحوا فى سياق النتاتج المتوصل إليها، ونشرت فى عدد فبراير من دورية "مستقبل الأرض" العلمية ، أن ذلك قد يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة خلال موجات الحر الصيفية ، مما يعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر .. وحذرت "سوزان بنز"، أستاذ الجغرافيا والمناخ فى جامعة "دالهوزى" فى كندا، فى بيان صحفى :" من أن النتائج تعد تحذيرا واضحا لنا جميعًا بأننا لا نستطيع الإستمرار في فعل ما نقوم به أو أن نظام الطاقة لدينا سوف ينهار فى العقود القليلة القادمة ، وذلك ببساطة بسبب تكييف الهواء في فصل الصيف" .