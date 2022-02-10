تكليف مصطفى مرعى لتسيير أعمال مدير عام التعليم العام بكفر الشيخ لحين شغل الوظيفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، مصطفى مرعي محمد عطية، مدير إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين بكفر الشيخ ، للعمل مدير عام الإدارة العامة للتوجيهات الفنية" مدير عام التعليم العام" لمدة عام تيسيراً للعمل، ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يذكر أن مصطفى مرعي محمد عطية، شغل وظيفة مدير عام إدارة كفر الشيهخ التعليمية، ثم مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ثم مديراً عام إدارة دسوق التعليمية، ثم مديراً للأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز إعداد القيادات التربوية.