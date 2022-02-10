تعليم سوهاج: ارتفاع نسبة النجاح بين طلاب جرجا الثانوية الراسبين بالجغرافيا لـ85.6%

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن اللجان المشكلة لفحص مشكلة طلاب الصفي الأول والثاني الثانوي العام، بمدرسة جرجا الثانوية بنين والذين رسبوا في مادة الجغرافيا، انتهت من كافة أعمال التصحيح والمراجعة واكتشفت أخطاء بعملية الجمع والرصد وانتهت إلى وصول نسبة النجاح في المادة ارتفع إلى 85.6%.



وقالت المديرية فى بيان اليوم، أنه بهذه النتيجة يصبح عدد الناجحين 436 طالبا وحصلوا على تقديرات عالية نسبيا بينما هناك 68 طالبا حصل على تقديرات "ضعيف"، مؤكدة استمرار التحقيقات في الواقعة من قبل الشئون القانونية.



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قررت إحالة الموجه الأول لمادة الجغرافيا ومشرف المادة والمدرس الذى قام بوضع امتحان المادة ومدير مدرسة جرجا الثانوية بنين للتحقيق معهم بمعرفة لشئون القانونية عقب شكوى برسوب ما يقرب من 600 طالب في المادة بالصفين الأول والثانى الثانوى بذات المدرسة.



وأكد مصدر مسئول بالتربية والتعليم، أن عملية الفحص الأولية للامتحان أثبتت وجود سؤال كامل خطأ في الامتحان، وتقرر احتساب درجته كاملة لصالح الطالب، بالإضافة لتشكيل لجنة موسعة لفحص كافة أوراق الإجابة للطلاب المتضررين، والتي ستبدأ أعمالها صباح الغد.



وعلى جانب أخر، أكد المصدر، أن التعليمات التي صدرت للجنة، أن أي طالب بقترب من الإجابة الصحيحة، تحسب له الدرجة، وأن عملية التصحيح، وفرز أوراق الإجابة ستتم في أسرع وقت وإعلان النتيجة للطلاب فور الانتهاء وإعلان نتيجة التحقيقات في الواقعة فورا.