اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 07:17 م
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.51% خلال الأسبوع المنتهي

الخميس، 10 فبراير 2022 07:00 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.51% خلال الأسبوع المنتهي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.
 
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 400 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 749.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 440.8 مليار جنيه إلى 439.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 132.2 مليار جنيه إلى 129.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 573 مليار جنيه إلى 569.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%.
 
بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 27.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.123 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.529 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 3.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.5 مليون ورقة منفذة على 466 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 21.03% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.97%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.04 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 467.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 919.7 مليون جنيه، بحجم تداول 977.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 51.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.96 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 126.6 ألف عملية.
 

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