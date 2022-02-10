تجوب قرى بنى سويف.. تعرف على خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرى محافظة بنى سويف تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين والتى تجوب قرى مراكز المحافظة تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن تلك المراكز المتنقلة

1- المبادرة تستهدف توفير سيارات متنقلة لخدمات المحليات بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات والمعاملات الحكومية.

2- السيارات عبارة عن مركز تكنولوجى متنقل، يطوف كافة قرى المحافظة وفق برنامج زمنى.

3- السيارة مدعمة بكافة الاحتياجات والمستلزمات ألفنية والإدارية.

4- السيارة تضم أجهزة الحاسب الآلى «لاب توب»، وطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء.

4- توفر السيارة مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمى الخدمة.

5- يسهم المركز المتنقل فى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، من خلال تقديم العديد بما يتوافق مع منظومة الشباك الوأحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين.

6- المركز المتنقل يقدم نحو 100 خدمة جماهيرية متنوعة.

7- السيارة تقدم خدمات تراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات.

8- يقوم على إدارة العمل بالمركز المتنقل كوادر بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات.

9- المركز المتنقل يهدف للوصول إلى جميع أنواع ألفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوى الإعاقة أو محدودى القدرة على الحركة

10- الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أكد أن تلك المراكز تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، التى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسى وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلًا وتيسيرًا لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وضمن رؤية مصر 2030.



المراكز التكنولوجيا ببنى سويف



المراكز المتنقلة



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