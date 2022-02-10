بريطانيا: سنضع ألف عسكرى فى حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية شرق أوروبا

وكالات الأنباء

أعلنت الحكومة البريطانية فى بيان، أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكرى إضافى فى حالة تأهب حال نشوء "أزمة إنسانية" فى شرق أوروبا.

وجاء في البيان حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكرى بريطانى آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".

وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي.

وأشار إلى أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.

وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.