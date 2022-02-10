بدء مشروع تمويل الأبقار وتربية السلالات المحسنة وراثيا بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ مشروع تمويل الأبقار العشار وتحت العشار وتربية السلالات المحسنة وراثيا، وذلك في إطار تحفيز وتشجيع صغار المربين والمستفيدين وتكثيف التوعية والإرشاد عن أهمية مشروع تمويل العجلات العشار وتحت العشار وتربية السلالات المحسنة وراثيا.



وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن هذا المشروع يأتى في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك الأهلي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير هذه السلالات بإجراءات بنكية ميسرة وبنسبة عائد 5%.



وأضاف المرسي، أن مديرية الزارعة بجميع إداراتها وخاصة إدارة الإنتاج الحيواني برئاسة المهندس محمد هلالي وجميع أقسام الإنتاج الحيواني بجميع الإدارات مستعدة لاستقبال طلبات المواطنين وتوجيههم للاستفادة بمشروع العجلات العشار وتوضيح أي شروط وإجراءات لازمة.



وأكد المرسي أن المستندات المطلوبة من العميل عند التقديم للحصول علي التمويل:



- بطاقة الرقم القومي

- إيصال مرافق لمحل الإقامة للعميل (كهرباء- مياه- غاز) مع مراعاة الاستهلاك

- أصل محضر معاينة للحظيرة

- مستندات ملكية أو إيجار للحظيرة

- شهادة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين

- فيش وتشبية للعميل يثبت حسن السير والسلوك

- الحصول على ما يفيد تفرغ العميل للمشروع

- طلب الحصول على تمويل

- التوقيع على تفويض بالاستعلام من العميل والضامن