وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن التقرير هو الأول في عهد الرئيس التنفيذي الجديد باراغ أغراوال بعد تنحي جاك دورسي من منصبه في نوفمبر.

ووصلت الإيرادات إلى 1.57 مليار دولار مقابل 1.58 مليار دولار المتوقعة.



وتأثرت الإيرادات في الربع الرابع بالتباطؤ في إنفاق المعلنين في الأسبوعين الأخيرين من هذه الفترة، لكن الإنفاق انتعش بالانتقال إلى الربع الأول من العام الحالي.