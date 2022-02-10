اليوم السابع
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اليونيسف: مليون طفل فى أفغانستان يواجهون الموت

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص
اليونيسف: مليون طفل فى أفغانستان يواجهون الموت سوء تغذية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من أن مليون طفل أفغانى قد يموتون من سوء التغذية الحاد إذا لم يتم اتخاذ إجراءات "عاجلة".

 

وقالت المنظمة فى تغريدة عبر "تويتر": "بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن يموت مليون طفل من سوء التغذية الحاد"، مشيرة إلى أنها تقدم "معجون الفول السودانى عالى الطاقة للأطفال لدعم تعافيهم".

 

وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة للأطفال المصابين بسوء التغذية، قالت وزارة الصحة الأفغانية إنه لا توجد مراكز رعاية لمعالجة هذه الحالات، بحسب "روسيا اليوم".

 

وكشفت الوزارة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يبلغ حوالى 4.4. مليون، مبينة أنه "للتغلب على مرض سوء التغذية فى أفغانستان، تم تنفيذ بعض الإجراءات لتعزيز قطاع الصحة وكذلك لتجنيد المساعدات الدولية لدعم قطاع الصحة الأفغاني".

 

 


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