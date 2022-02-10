اليونان تستعد لرفع تدريجى لقيود كورونا على غرار دول أوروبية أخرى

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه لن يكون هناك على الأرجح أي تدابير تقييدية بخلاف استخدام الأقنعة الواقية، وهو أمر من المتوقع أن يستمر في مختلف المجتمعات حول العالم في المستقبل القريب.

غير أن الصحيفة أوضحت أن رفع القيود ينطبق بشكل حصري على الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد كوفيد-19، وستظل جميع الإجراءات التقييدية -مثل دخول الأماكن المغلقة- سارية على غير المحصنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأولى التي سيتم إلغاؤها خلال الفترة القادمة وحتى نهاية الشهر الجاري ستكون الخاصة بأعداد مرتادي المطاعم والحانات.

وما لم يطرأ أي تغيير، من المتوقع انفتاح كامل للاقتصاد اليوناني من منتصف الشهر المقبل، وسيضمن هذا أن تبدأ فترة عيد الفصح بشكل طبيعي في 24 أبريل، وبعد أسبوع، في الأول من مايو، تخطط الحكومة اليونانية أيضا للإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للأجور.